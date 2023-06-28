«Манчестер Юнайтед» снова проведет с «Челси» переговоры по трансферу Маунта

«Манчестер Юнайтед» сделает еще одну попытку договориться с «Челси» о трансфере Мейсона Маунта, сообщает Daily Telegraph.

На прошлой неделе «Челси» отклонил предложение «МЮ» в размере 55 миллионов фунтов стерлингов. Сообщалось, что после этого манкунианцы решили выйти из борьбы за Маунта.

В прошедшем сезоне полузащитник провел за «Челси» 35 матчей во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал 6 голевых передач.