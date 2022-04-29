«Арсенал» провел предварительные переговоры с Дибала

«Арсенал» проявляет активный интерес к нападающему «Ювентуса» Пауло Дибала, у которого по окончанию сезона истекает контракт с туринским клубом, сообщает The Telegraph.

Руководство лондонцев уже выходило на контакт с агентом аргентинского футболиста, но стороны пока не достигли соглашения.

На 28-летнего форварда также претендует другой английский клуб — «Манчестер Юнайтед». Кроме того, к Дибала проявляет интерес миланский «Интер».

В этом сезоне футболист провел в серии А 25 матчей, в которых отметился 9 забитыми мячами и 5 ассистами.