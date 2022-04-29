Представители «Манчестер Сити» навещают Райолу в больнице, чтобы продвинуться в переговорах по Холанну

Представители «Манчестер Сити» навещают в больнице агента Мино Райолу, который представляет интересы нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлина Холанна.

Как пишет журналист Самуэль Лакхерст, таким образом «горожане» рассчитывают продвинуться в переговорах по трансферу 21-летнего футболиста.

Ранее сообщалось, что норвежец близок к трансферу в «Барселону» или «Манчестер Сити».

В этом сезоне Эрлин Холанн провел за «Боруссию» 27 матчей во всех турнирах, забил 25 голов и отдал 7 результативных передач.

Напомним, 29 апреля итальянская пресса ошибочно распространила слухи о смерти Мино Райолы.