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Сегодня, 11:10

«Арсенал» обратился к Обамеянгу после расторжения контракта, нападающий отреагировал

«Арсенал» поблагодарил нападающего Обамеянга за выступления в клубе
Карен Саркисян
Корреспондент

«Арсенал» опубликовал в Twitter видео, посвященное нападающему Пьер-Эмерику Обамеянгу, который покинул клуб.

«За победные моменты, за культовые празднования, за то, что заставлял нас смеяться. Спасибо тебе за все», — говорится в публикации лондонского клуба.

32-летний габонец прокомментировал публикацию эмодзи сердца.

1 февраля «Арсенал» объявил о расторжении контракта с Обамеянгом. Ранее сообщалось, что нападающий перейдет в «Барселону».

В нынешнем сезоне габонец забил семь мячей и отдал две результативные передачи в 15 матчах за лондонский клуб.

Источник: https://twitter.com/Arsenal/status/1488587252351619072
Пьер-Эмерик Обамеянг
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16
 Эвертон 20 5 4 11 24-35 19
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 Бернли 18 1 9 8 16-27 12
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14.12 22:45
Норвич – Астон Вилла
 0 : 2
14.12 23:00
Ман. Сити – Лидс
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15.12 22:30
Брайтон – Вулверхэмптон
 0 : 1
15.12 22:30
Кр. Пэлас – Саутгемптон
 2 : 2
15.12 23:00
Арсенал – Вест Хэм
 2 : 0
16.12 22:45
Челси – Эвертон
 1 : 1
16.12 23:00
Ливерпуль – Ньюкасл
 3 : 1
19.01 22:30
Лестер – Тоттенхэм
 2 : 3
19.01 23:00
Брентфорд – МЮ
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 16
Диогу Жота

Диогу Жота

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 10
Джейми Варди

Джейми Варди

Лестер

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П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 7
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 6
И К Ж
Эмерик Ляпорт

Эмерик Ляпорт

Манчестер Сити

 19 1 5
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 10 1 4
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