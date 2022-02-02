«Арсенал» обратился к Обамеянгу после расторжения контракта, нападающий отреагировал

«Арсенал» поблагодарил нападающего Обамеянга за выступления в клубе

«Арсенал» опубликовал в Twitter видео, посвященное нападающему Пьер-Эмерику Обамеянгу, который покинул клуб.

«За победные моменты, за культовые празднования, за то, что заставлял нас смеяться. Спасибо тебе за все», — говорится в публикации лондонского клуба.

32-летний габонец прокомментировал публикацию эмодзи сердца.

? For the match-winning moments

??? For the iconic celebrations

? For making us smile



Thank you for everything, @Auba ?? — Arsenal (@Arsenal) February 1, 2022

1 февраля «Арсенал» объявил о расторжении контракта с Обамеянгом. Ранее сообщалось, что нападающий перейдет в «Барселону».

В нынешнем сезоне габонец забил семь мячей и отдал две результативные передачи в 15 матчах за лондонский клуб.