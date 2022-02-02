В «Ливерпуле» уверены, что подпишут полузащитника «Фулхэма» Карвальо летом

«Ливерпуль» сохраняет интерес к полузащитнику «Фулхэма» Фабио Карвальо, сообщает Sky Sports 1 февраля.

По информации источника, в мерсисайдскому клубе уверены, что подпишут 19-летнего англичанина во время летнего трансферного окна.

Напомним, что «Ливерпуль» и «Фулхэм» вели переговоры о трансфере полузащитника в заключительный день зимнего трансферного окна, но не успели оформить документы до дедлайна. Планировалось, что месисайдцы купят Карвальо и он останется в лондонском клубе на правах аренды до конца сезона-2021/22.

В нынешнем сезоне Карвальо забил семь мячей и отдал четыре результативные передачи в 19 матчах за «Фулхэм». Контракт полузащитника с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость англичанина в 3,5 миллиона евро.