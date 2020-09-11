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«Арсенал» планирует подписать еще двоих игроков

17:08
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета сообщил, что клуб не прекращает деятельность на трансферном рынке.

«У нас еще есть проблемы с составом, поэтому мы планируем вплоть до закрытия трансферного рынка работать над усилением команды», — цитирует Артету Goal.com.

По данным СМИ, главными трансферными целями «канониров» являются полузащитник «Лиона» Уссем Ауар и хавбек «Атлетико» Томас Партей.

Свой первый матч в новом сезоне АПЛ «Арсенал» проведет 12 сентября на выезде против «Фулхэма». Начало — в 14.30 (мск).

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