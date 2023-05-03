«Арсенал» первым в истории выиграл 10 лондонских дерби за один чемпионат

«Арсенал» стал первой командой в истории английского футбола, выигравшей 10 лондонских дерби за сезон, сообщает Squawka.

2 мая «канониры» обыграли «Челси» (3:1) в 34-м туре АПЛ. Всего в текущем чемпионате у них нет ни одного поражения от столичных клубов. 10 побед в лондонских дерби за сезон являются рекордом Англии.

В текущем чемпионате «Арсенал» дважды обыграл «Фулхэм» (2:1, 3:1), «Тоттенхэм» (3:1, 2:0), «Кристал Пэлас» (4:1, 2:0) и «Челси» (3:1, 1:0). По победе и ничьей — с «Брентфордом» (1:1, 3:0) и «Вест Хэмом» (3:1, 2:2).

«Арсенал» набрал 78 очков и занимает первое место в АПЛ. У «Манчестер Сити» (76) есть два матча в запасе.