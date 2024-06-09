Тухель провел встречу с совладельцем «Манчестер Юнайтед»

Экс-тренер «Баварии» Томас Тухель встретился с совладельцем «Манчестер Юнайтед» Джимом Рэтклиффом, сообщает журналист Кристиан Фальк.

По информации источника, на встрече 50-летний специалист поделился своими планами на случай, если он станет главным тренером «Манчестер Юнайтед».

Тухель покинул «Баварию» летом этого года. Под его руководством мюнхенцы впервые за 12 лет не выиграли ни одного трофея за сезон. Команда финишировала на третьем месте в бундеслиге.

«Манчестер Юнайтед» занял восьмое место в АПЛ в сезоне-2023/24. Сейчас команду тренирует голландец Эрик тен Хаг.