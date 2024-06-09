Усэйн Болт получил травму в благотворительном футбольном матче и покинул поле на носилках

Восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт получил травму в благотворительном футбольном матче.

Болт сыграл за сборную мира против звезд Англии в ежегодном благотворительном матче Soccer Aid. Игра проходит на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.

В первом тайме ямаец отдал голевую передачу на экс-форварда сборной Италии Алессандро Дель Пьеро. Позже Болт был вынужден покинуть поле из-за травмы. Его унесли на носилках.