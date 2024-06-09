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Клаудио Раньери: «С удовольствием обменял бы титул «Лестера» на чемпионство с «Ромой»

Виктория Кравченко
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Клаудио Раньери.
Фото AFP

Итальянский тренер Клаудио Раньери рассказал, что больше всего жалеет об упущенной победе в серии А вместе с «Ромой».

«Когда я пришел в «Лестер», команда спаслась в последний месяц предыдущего сезона. Я изменил схему, поменял защитников, пригласил Канте. Он был двигателем, прессинговал, боролся, защищался.

Сожалею ли я о чем-то? О том, что не выиграл скудетто с «Ромой». Я могу заявить, что с удовольствием обменял титул «Лестера» на чемпионство с «Ромой», — цитирует Раньери Corriere dello Sport.

Специалист работал в «Роме» в 2009-2011 годах и в 2019-м. В сезоне-2009/10 римский клуб отстал на два очка от «Интера», позволив им стать чемпионами Италии.

Вместе с «Лестером» итальянец стал чемпионом Англии в сезоне-2015/2016. Эта победа считается самой сенсационной в новейшей истории АПЛ.

ФК Лестер
ФК Рома
Клаудио Раньери
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Хави хочет возглавить клуб АПЛ
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 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 38 28 7 3 96-34 91
2
 Арсенал 38 28 5 5 91-29 89
3
 Ливерпуль 38 24 10 4 86-41 82
4
 Астон Вилла 38 20 8 10 76-61 68
5
 Тоттенхэм 38 20 6 12 74-61 66
6
 Челси 38 18 9 11 77-63 63
7
 Ньюкасл 38 18 6 14 85-62 60
8
 МЮ 38 18 6 14 57-58 60
9
 Вест Хэм 38 14 10 14 60-74 52
10
 Кр. Пэлас 38 13 10 15 57-58 49
11
 Брайтон 38 12 12 14 55-62 48
12
 Борнмут 38 13 9 16 54-67 48
13
 Фулхэм 38 13 8 17 55-61 47
14
 Вулверхэмптон 38 13 7 18 50-65 46
15
 Эвертон 38 13 9 16 40-51 40
16
 Брентфорд 38 10 9 19 56-65 39
17
 Нот. Форест 38 9 9 20 49-67 32
18
 Лутон Таун 38 6 8 24 52-85 26
19
 Бернли 38 5 9 24 41-78 24
20
 Шеффилд Юн. 38 3 7 28 35-104 16
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19.05 18:00
Арсенал – Эвертон
 2 : 1
19.05 18:00
Брентфорд – Ньюкасл
 2 : 4
19.05 18:00
Брайтон – МЮ
 0 : 2
19.05 18:00
Бернли – Нот. Форест
 1 : 2
19.05 18:00
Челси – Борнмут
 2 : 1
19.05 18:00
Кр. Пэлас – Астон Вилла
 5 : 0
19.05 18:00
Ливерпуль – Вулверхэмптон
 2 : 0
19.05 18:00
Лутон Таун – Фулхэм
 2 : 4
19.05 18:00
Ман. Сити – Вест Хэм
 3 : 1
19.05 18:00
Шеффилд Юн. – Тоттенхэм
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Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

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Коул Палмер

Челси

 22
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 21
П
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 13
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 11
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 10
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 28 1 9
Рис Джеймс

Рис Джеймс

Челси

 10 1 0
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон

 36 1 10
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