Клаудио Раньери: «С удовольствием обменял бы титул «Лестера» на чемпионство с «Ромой»

Итальянский тренер Клаудио Раньери рассказал, что больше всего жалеет об упущенной победе в серии А вместе с «Ромой».

«Когда я пришел в «Лестер», команда спаслась в последний месяц предыдущего сезона. Я изменил схему, поменял защитников, пригласил Канте. Он был двигателем, прессинговал, боролся, защищался.

Сожалею ли я о чем-то? О том, что не выиграл скудетто с «Ромой». Я могу заявить, что с удовольствием обменял титул «Лестера» на чемпионство с «Ромой», — цитирует Раньери Corriere dello Sport.

Специалист работал в «Роме» в 2009-2011 годах и в 2019-м. В сезоне-2009/10 римский клуб отстал на два очка от «Интера», позволив им стать чемпионами Италии.

Вместе с «Лестером» итальянец стал чемпионом Англии в сезоне-2015/2016. Эта победа считается самой сенсационной в новейшей истории АПЛ.