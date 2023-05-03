Защитник «Челси» Чилуэлл: «На данный момент мы находимся в глубокой яме»
Защитник «Челси» Бен Чилуэлл высказался о положении команды в данный момент.
«На данный момент мы находимся в глубокой яме. Чтобы выбраться из этой ситуации, нам нужно сплотиться. Будет много критики, но нам следует держаться вместе, усердно тренироваться и, выходя на поле, демонстрировать те усилия, которые хотят видеть болельщики. Они оставались с нами в течение всего сезона. После финального свистка мы подошли поаплодировать им, и они все еще поддерживают нас, так что нам действительно нужно сделать это ради них», — приводит слова Чилуэлла пресс-служба клуба.
«Челси» проиграл шесть матчей подряд впервые за 30 лет.
Они находятся на 12-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 39 очков за 33 тура.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|32
|24
|4
|4
|84-30
|76
|
2
|Арсенал
|34
|24
|6
|4
|81-39
|78
|
3
|Ньюкасл
|33
|18
|11
|4
|61-27
|65
|
4
|МЮ
|32
|19
|6
|7
|49-39
|63
|
5
|Ливерпуль
|33
|16
|8
|9
|65-42
|56
|
6
|Астон Вилла
|34
|16
|6
|12
|46-42
|54
|
7
|Тоттенхэм
|34
|16
|6
|12
|63-57
|54
|
8
|Брайтон
|31
|15
|7
|9
|61-40
|52
|
9
|Брентфорд
|34
|12
|14
|8
|52-44
|50
|
10
|Фулхэм
|33
|13
|6
|14
|45-45
|45
|
11
|Кр. Пэлас
|34
|10
|10
|14
|35-45
|40
|
12
|Челси
|33
|10
|9
|14
|31-38
|39
|
13
|Борнмут
|34
|11
|6
|17
|36-64
|39
|
14
|Вулверхэмптон
|34
|10
|7
|17
|29-50
|37
|
15
|Вест Хэм
|33
|9
|7
|17
|37-47
|34
|
16
|Лидс
|34
|7
|9
|18
|43-67
|30
|
17
|Нот. Форест
|34
|7
|9
|18
|30-62
|30
|
18
|Лестер
|34
|8
|6
|20
|46-59
|30
|
19
|Эвертон
|34
|6
|11
|17
|27-52
|29
|
20
|Саутгемптон
|34
|6
|6
|22
|28-60
|24
|29.04
|14:30
|
Кр. Пэлас – Вест Хэм
|4 : 3
|29.04
|17:00
|
Брентфорд – Нот. Форест
|2 : 1
|29.04
|17:00
|
Брайтон – Вулверхэмптон
|6 : 0
|30.04
|16:00
|
Борнмут – Лидс
|4 : 1
|30.04
|16:00
|
Фулхэм – Ман. Сити
|1 : 2
|30.04
|16:00
|
МЮ – Астон Вилла
|1 : 0
|30.04
|16:00
|
Ньюкасл – Саутгемптон
|3 : 1
|30.04
|18:30
|
Ливерпуль – Тоттенхэм
|4 : 3
|1.05
|22:00
|
Лестер – Эвертон
|2 : 2
|2.05
|22:00
|
Арсенал – Челси
|3 : 1
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|34
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|25
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|20
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|16
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|11
|
|
Леандро Троссар
Брайтон, Арсенал
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Каземиру
Манчестер Юнайтед
|22
|2
|5
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|32
|1
|9
|
|
Абдулай Дукуре
Эвертон
|21
|1
|5