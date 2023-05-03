Гвардиола сравнил менталитет Месси и Холанна

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что в некоторых аспектах форвард Эрлин Холанн равен нападающему «ПСЖ» Лионелю Месси.

«Никто не может сравниться с Месси, и такие сравнения Эрлину не помогут, но в плане голов и менталитета — да. Месси показывал такие результаты каждый сезон на протяжении 10 или 15 лет, но в плане забитых мячей Холанн вышел на такой же уровень.

Он забивает почти в каждом матче. У него есть моменты для того, чтобы забивать один или два гола каждую игру. Но Месси — самый совершенный игрок с точки зрения видения поля, дриблинга, умения отдать пас, боевого духа и многих других сложных вещей. Надеюсь, что Эрлин сможет как можно ближе подобраться к Месси. Это будет прекрасно и для него, и для нас», — приводит слова Гвардиолы ESPN.

В сезоне-2022/23 Холанн сыграл за «Сити» 44 матча во всех турнирах, забил 50 голов и отдал 8 результативных передач.