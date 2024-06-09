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Сегодня, 07:31

«Ньюкасл» хочет приобрести Траффорда из «Бернли»

Сергей Разин
корреспондент
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Вратарь «Бернли» Джеймс Траффорд может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, на 21-летнего англичанина претендует «Ньюкасл», который предложил за игрока около 19 миллионов евро. Ранее Траффорд был включен в расширенный состав сборной Англии на Евро-2024, однако не попал в итоговый список.

В минувшем сезоне Траффорд провел 28 матчей, в которых два раза сыграл на ноль и пропустил 62 мяча. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.

ФК Бернли
ФК Ньюкасл Юнайтед
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 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 38 28 7 3 96-34 91
2
 Арсенал 38 28 5 5 91-29 89
3
 Ливерпуль 38 24 10 4 86-41 82
4
 Астон Вилла 38 20 8 10 76-61 68
5
 Тоттенхэм 38 20 6 12 74-61 66
6
 Челси 38 18 9 11 77-63 63
7
 Ньюкасл 38 18 6 14 85-62 60
8
 МЮ 38 18 6 14 57-58 60
9
 Вест Хэм 38 14 10 14 60-74 52
10
 Кр. Пэлас 38 13 10 15 57-58 49
11
 Брайтон 38 12 12 14 55-62 48
12
 Борнмут 38 13 9 16 54-67 48
13
 Фулхэм 38 13 8 17 55-61 47
14
 Вулверхэмптон 38 13 7 18 50-65 46
15
 Эвертон 38 13 9 16 40-51 40
16
 Брентфорд 38 10 9 19 56-65 39
17
 Нот. Форест 38 9 9 20 49-67 32
18
 Лутон Таун 38 6 8 24 52-85 26
19
 Бернли 38 5 9 24 41-78 24
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 Шеффилд Юн. 38 3 7 28 35-104 16
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Брайтон – МЮ
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Бернли – Нот. Форест
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Кр. Пэлас – Астон Вилла
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