«Арсенал» отменил мастер-класс Эмери из-за отрицательных комментариев в его сторону

«Арсенал» отменил встречу главного тренера команды Унаи Эмери со студентами Лондонского футбольного университета. Это было сделано из-за большого количества негативных комментариев в адрес испанского специалиста, сообщает Sky Sports.

Учебное заведение предупредило студентов, что такое поведение может сказаться на их профессиональной карьере. Ранее сообщалось, что игроки «Арсенала» потеряли веру в Эмери.

Напомним, что «Арсенал» под руководством Эмери выиграл всего два матча из последних 11 в рамках премьер-лиги. «Канониры» с 18 очками занимают восьмое место в турнирной таблице АПЛ.

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