«Арсенал» обыграл «Лидс» в Кубке Англии

«Арсенал» в матче 1/32 Кубка Англии обыграл «Лидс» со счетом 1:0. Гол забил Рейсс Нелссон.

В 1/16 финала «Арсенал» встретится с «Борнмутом». Матч пройдет в период с 24 по 27 января.

Кубок Англии

1/32 финала

«Арсенал» — «Лидс» — 1:0 (0:0)

Гол: Нелсон, 55.

«Арсенал»: Мартинес, Папастатопулос, Давид Луиз, Колашинац, Холдинг, Езил (Уиллок, 77), Джака, Гендузи, Ляказетт, Пепе (Сака, 90+1), Нелсон (Мартинелли, 67).

Предупреждение: Колашинац, 71.

Судья: Тэйлор (Англия).

6 января. Лондон. Стадион «Эмирейтс».