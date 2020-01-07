«Арсенал» обыграл «Лидс» в Кубке Англии
00:48
«Арсенал» в матче 1/32 Кубка Англии обыграл «Лидс» со счетом 1:0. Гол забил Рейсс Нелссон.
В 1/16 финала «Арсенал» встретится с «Борнмутом». Матч пройдет в период с 24 по 27 января.
Кубок Англии
1/32 финала
«Арсенал» — «Лидс» — 1:0 (0:0)
Гол: Нелсон, 55.
«Арсенал»: Мартинес, Папастатопулос, Давид Луиз, Колашинац, Холдинг, Езил (Уиллок, 77), Джака, Гендузи, Ляказетт, Пепе (Сака, 90+1), Нелсон (Мартинелли, 67).
Предупреждение: Колашинац, 71.
Судья: Тэйлор (Англия).
6 января. Лондон. Стадион «Эмирейтс».
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/cup/2019-2020/32/
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