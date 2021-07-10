Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

«Арсенал» объявил о переходе Тавареша

12:42
Теги:

«Арсенал» на своем сайте объявил о переходе защитника «Бенфики» Нуну Тавареша.

21-летний футболист подписал долгосрочный контракт. В ближайшее время, после прохождения карантина он присоединится к команде. Тавареш будет выступать под 20-м номером.

По информации Goal.com, трансфер Тавареша обошелся «канонирам» в 7 миллионов евро без учета бонусов.

Защитник является воспитанником «Бенфики», за которую в общей сложности сыграл 41 матч, забил один гол и отдал семь голевых передач.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Зенит» уменьшил зимнее предложение, а с «Байером» договорились за 3 дня». Сарсания — о переходе Лунева
Финал Евро-2020: Италия — Англия: дата матча и время начала прямой трансляции
Конор Макгрегор — Дастин Порье: дата боя и где смотреть трансляцию бесплатно
Бердыев вместо Черчесова — сомнительное решение. Он два года без работы, оказался не востребован в РПЛ и вряд ли спасет сборную
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
0
Офсайд