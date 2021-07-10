«Арсенал» объявил о переходе Тавареша

«Арсенал» на своем сайте объявил о переходе защитника «Бенфики» Нуну Тавареша.

21-летний футболист подписал долгосрочный контракт. В ближайшее время, после прохождения карантина он присоединится к команде. Тавареш будет выступать под 20-м номером.

По информации Goal.com, трансфер Тавареша обошелся «канонирам» в 7 миллионов евро без учета бонусов.

Защитник является воспитанником «Бенфики», за которую в общей сложности сыграл 41 матч, забил один гол и отдал семь голевых передач.