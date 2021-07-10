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Зума может покинуть «Челси» этим летом

17:04
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Защитник Курт Зума близок к уходу из «Челси» в текущее трансферное окно, на него претендуют сразу несколько клубов, сообщает Telefoot.

На 26-летнего француза претендуют команды из АПЛ — «Эвертон» и «Тоттенхэм», а также представитель серии А — «Рома». При этом защитник уже отказался от предложения «Вулверхэмптона».

В прошлом сезоне Зума отыграл 36 матчей, в которых смог отметиться пятью забитыми голами.

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Иван Шитик все материалы автора

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