Зума может покинуть «Челси» этим летом
17:04
Защитник Курт Зума близок к уходу из «Челси» в текущее трансферное окно, на него претендуют сразу несколько клубов, сообщает Telefoot.
На 26-летнего француза претендуют команды из АПЛ — «Эвертон» и «Тоттенхэм», а также представитель серии А — «Рома». При этом защитник уже отказался от предложения «Вулверхэмптона».
В прошлом сезоне Зума отыграл 36 матчей, в которых смог отметиться пятью забитыми голами.
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