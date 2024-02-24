«Борнмут» встретится с «Манчестер Сити» в матче 26-го тура чемпионата Англии в субботу, 24 февраля. Игра состоится на стадионе «Вайталити Стэдиум» в Борнмуте (Англия) и начнется в 20.30 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Борнмут» — «Манчестер Сити» можно следить в матч-центре на нашем сайте. В России официальной трансляции матчей АПЛ нет. Бесплатно в прямом эфире игру можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте».

Клуб из Борнмута с 28 очками располагается на 13-й строчке в турнирной таблице премьер-лиги. Команда Хосепа Гвардиолы набрала 56 баллов занимает 2-е место.

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