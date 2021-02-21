Моуринью проиграл Мойесу впервые за 16 матчей
«Тоттенхэм» уступил «Вест Хэму» (1:2) в матче 25-го тура АПЛ.
Это была 16-я встреча между главными тренерами Жозе Моуринью и Дэвидом Мойесом, и команда шотландца впервые смогла одержать победу.
Ранее на счету клубов Моуринью было 9 побед, еще 6 матчей завершились вничью.
Примечательно, что с Мойесом у Моуринью была самая длинная серия без поражений, у Мойеса с Моуринью — самая длинная серия без побед.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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