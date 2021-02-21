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Моуринью проиграл Мойесу впервые за 16 матчей

17:25
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«Тоттенхэм» уступил «Вест Хэму» (1:2) в матче 25-го тура АПЛ.

Это была 16-я встреча между главными тренерами Жозе Моуринью и Дэвидом Мойесом, и команда шотландца впервые смогла одержать победу.

Ранее на счету клубов Моуринью было 9 побед, еще 6 матчей завершились вничью.

Примечательно, что с Мойесом у Моуринью была самая длинная серия без поражений, у Мойеса с Моуринью — самая длинная серия без побед.

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