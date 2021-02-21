Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью прокомментировал итоги матча 25-го тура АПЛ против «Вест Хэма». «Шпоры» потерпели поражение со счетом 1:2.

«Конечно, мне грустно. Чувствую, результат должен был быть иным, особенно учитывая нашу игру во втором тайме.

Перед матчем я не смотрел в таблицу, я был сосредоточен на игре. Целью была победа, и уже после победы ты смотришь в таблицу. Сейчас очень сложно думать о топ-4, поскольку первые 4-5 команд регулярно набирают очки. Нам будет очень, очень сложно», — цитирует португальца BBC.

«Тоттенхэм» одержал только одну победу в последних шести матчах АПЛ. Сейчас «шпоры» располагаются на 9-м месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 36 очков.