Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

Моуринью — о поражении от «Вест Хэма»: «Сейчас очень сложно думать о топ-4»

18:27
Теги:

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью прокомментировал итоги матча 25-го тура АПЛ против «Вест Хэма». «Шпоры» потерпели поражение со счетом 1:2.

«Конечно, мне грустно. Чувствую, результат должен был быть иным, особенно учитывая нашу игру во втором тайме.

Перед матчем я не смотрел в таблицу, я был сосредоточен на игре. Целью была победа, и уже после победы ты смотришь в таблицу. Сейчас очень сложно думать о топ-4, поскольку первые 4-5 команд регулярно набирают очки. Нам будет очень, очень сложно», — цитирует португальца BBC.

«Тоттенхэм» одержал только одну победу в последних шести матчах АПЛ. Сейчас «шпоры» располагаются на 9-м месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 36 очков.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир