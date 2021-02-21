Моуринью — о поражении от «Вест Хэма»: «Сейчас очень сложно думать о топ-4»
Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью прокомментировал итоги матча 25-го тура АПЛ против «Вест Хэма». «Шпоры» потерпели поражение со счетом 1:2.
«Конечно, мне грустно. Чувствую, результат должен был быть иным, особенно учитывая нашу игру во втором тайме.
Перед матчем я не смотрел в таблицу, я был сосредоточен на игре. Целью была победа, и уже после победы ты смотришь в таблицу. Сейчас очень сложно думать о топ-4, поскольку первые 4-5 команд регулярно набирают очки. Нам будет очень, очень сложно», — цитирует португальца BBC.
«Тоттенхэм» одержал только одну победу в последних шести матчах АПЛ. Сейчас «шпоры» располагаются на 9-м месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 36 очков.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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