«Манчестер Сити» не будет бороться с «Арсеналом» за Райса

«Манчестер Сити» решил остановить попытки подписать полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса, сообщает Sky Sports.

«Горожане» не готовы повторять предложение «Арсенала», который готов заплатить за 24-летнего англичанина 105 миллионов фунтов.

Ранее «Вест Хэм» отказался продавать футболиста в «Манчестер Сити» за 80 миллионов фунтов.

Райс — воспитанник «Вест Хэма». В сезоне-2022/23 футболист забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи в 50 матчах за команду во всех турнирах и стал победителем Лиги конференций.