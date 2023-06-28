«Абердин» арендовал защитника «Ливерпуля» Уильямса

«Ливерпуль» объявил о переходе защитника Риса Уильямса в «Абердин».

22-летний англичанин проведет следующий сезон в шотландском клубе на правах аренды.

Уильямс — воспитанник «Ливерпуля». В сезоне-2022/23 он выступал в «Блэкпуле» на правах аренды. Футболист провел 17 матчей за команду и не отличился результативными действиями.