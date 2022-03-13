«Арсенал» обыграл «Лестер» и поднялся на четвертое место в турнирной таблице АПЛ

«Арсенал» на своем поле обыграл «Лестер» в матче 29-го тура английской премьер-лиги — 2:0.

В составе хозяев отличились Томас Партей и Александр Ляказетт.

«Арсенал» одержал пятую победу подряд.

Благодаря победе над «Лестером» «Арсенал» с 51 очком в 26 матчах поднялся на четвертое место в турнирной таблице АПЛ. «Лисы» идут на 12-й строчке с 33 очками в 26 играх.