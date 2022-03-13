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Сегодня, 19:00

«Вест Хэм» победил «Астон Виллу», «Вулверхэмптон» в гостях обыграл «Эвертон»

Роман Шишов
Корреспондент

«Вест Хэм»в домашнем матче 21-го тура чемпионата Англии победил «Астон Виллу» со счетом 2:1. Голы забили Адрей Ярмоленко и Пабло Форналс.

У гостей отличился Джейкоб Рэмзи.

«Вест Хэм» занимает пятое место в таблице АПЛ, «Астон Вилла» — девятая.

В других матчах тура «Вулверхэмптон» в гостях обыграл «Эвертон» (1:0), «Лидс» дома взял верх над «Норвичем» (2:1), а «Уотфорд» в гостях оказался сильнее «Саутгемптона» (2:1).

Англия. Премьер-лига. 29-й тур
13 мар, 17:00. London Stadium (Лондон)
Вест Хэм Юнайтед
2:1
Астон Вилла
Голы
Ярмоленко, 70 (1:0), Пабло Форнальс, 82 (2:0), Рэмси, 90 (2:1)
Вест Хэм Юнайтед
Фабяньски Крессуэлл (Фредерикс, 57) Зума Доусон Джонсон Пабло Форнальс Лансини Соучек Райс Антонио (Ярмоленко, 52) Бенрама (Диоп, 87)
Астон Вилла
Мартинес Кэш Мингс Чемберс Динь (Янг, 10) Дуглас Луис (Буэндия, 79) Макгинн Коутинью Рэмси Уоткинс Ингс (Бэйли, 69)
Предупреждения
Лансини 44’  - 
Судьи
Джиллетт (Австралия)

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 1
Краснодар 1
1-й тайм

Обе забьют - да

22%

1.69

П1

20%

1.67

П1 и ТМ 5.5 - да

14%

1.70
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
ЦСКА 2
Матч завершен

П2

25%

2.23

ИТБ2 (1.0)

18%

1.59

Обе забьют - да

16%

2.02
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед 3
Тоттенхэм 2
Матч завершен

П1

21%

2.15

ТБ 2.5

19%

1.74

X2

12%

1.75
ФК Астон Вилла
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Уотфорд
ФК Эвертон
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0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Гол Хаверца принес «Челси» победу над «Ньюкаслом» в матче АПЛ
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 28 22 3 3 68-18 69
2
 Ливерпуль 28 20 6 2 73-20 66
3
 Челси 28 17 8 3 57-19 59
4
 МЮ 29 14 8 7 48-40 50
5
 Арсенал 25 15 3 7 41-29 48
6
 Вест Хэм 29 14 6 9 48-36 48
7
 Вулверхэмптон 29 14 4 11 29-23 46
8
 Тоттенхэм 27 14 3 10 42-35 45
9
 Астон Вилла 28 11 3 14 41-39 36
10
 Саутгемптон 29 8 11 10 36-45 35
11
 Лестер 25 9 6 10 40-43 33
12
 Кр. Пэлас 28 7 12 9 39-38 33
13
 Брайтон 28 7 12 9 26-34 33
14
 Ньюкасл 28 7 10 11 32-48 31
15
 Брентфорд 29 8 6 15 32-45 30
16
 Лидс 29 6 8 15 31-65 26
17
 Эвертон 26 6 4 16 28-47 22
18
 Уотфорд 29 6 4 19 29-55 22
19
 Бернли 27 3 12 12 22-38 21
20
 Норвич 29 4 5 20 18-63 17
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12.03 15:30
Брайтон – Ливерпуль
 0 : 2
12.03 18:00
Брентфорд – Бернли
 2 : 0
12.03 20:30
МЮ – Тоттенхэм
 3 : 2
13.03 17:00
Вест Хэм – Астон Вилла
 2 : 1
13.03 17:00
Лидс – Норвич
 2 : 1
13.03 17:00
Саутгемптон – Уотфорд
 1 : 2
13.03 17:00
Челси – Ньюкасл
 1 : 0
13.03 17:00
Эвертон – Вулверхэмптон
 0 : 1
13.03 19:30
Арсенал – Лестер
 - : -
14.03 23:00
Кр. Пэлас – Ман. Сити
 - : -
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Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 20
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

 12
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 12
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 7
Рис Джеймс

Рис Джеймс

Челси

 6
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 22 1 3
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 16 1 6
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 14 1 5
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