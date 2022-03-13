«Вест Хэм» победил «Астон Виллу», «Вулверхэмптон» в гостях обыграл «Эвертон»

«Вест Хэм»в домашнем матче 21-го тура чемпионата Англии победил «Астон Виллу» со счетом 2:1. Голы забили Адрей Ярмоленко и Пабло Форналс.

У гостей отличился Джейкоб Рэмзи.

«Вест Хэм» занимает пятое место в таблице АПЛ, «Астон Вилла» — девятая.

В других матчах тура «Вулверхэмптон» в гостях обыграл «Эвертон» (1:0), «Лидс» дома взял верх над «Норвичем» (2:1), а «Уотфорд» в гостях оказался сильнее «Саутгемптона» (2:1).