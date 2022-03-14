Томас Тухель прокомментировал свое будущее в «Челси»
Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился мнением по поводу своего будущего в лондонском клубе.
«Без сомнений, я останусь в «Челси» до конца сезона. Мы должны думать день за днем в этой ситуации. У нас есть четкое представление: клуб находится на продаже, когда продажа состоится, все будет спокойнее. Дополнительной информации у меня нет», — цитирует Тухеля TMW.
Команда Томаса Тухеля с 59 очками занимает третье место в турнирной таблице АПЛ. 16 марта «Челси» сыграет с «Лиллем» в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|28
|22
|3
|3
|68-18
|69
|
2
|Ливерпуль
|28
|20
|6
|2
|73-20
|66
|
3
|Челси
|28
|17
|8
|3
|57-19
|59
|
4
|Арсенал
|26
|16
|3
|7
|43-29
|51
|
5
|МЮ
|29
|14
|8
|7
|48-40
|50
|
6
|Вест Хэм
|29
|14
|6
|9
|48-36
|48
|
7
|Вулверхэмптон
|29
|14
|4
|11
|29-23
|46
|
8
|Тоттенхэм
|27
|14
|3
|10
|42-35
|45
|
9
|Астон Вилла
|28
|11
|3
|14
|41-39
|36
|
10
|Саутгемптон
|29
|8
|11
|10
|36-45
|35
|
11
|Лестер
|26
|9
|6
|11
|40-45
|33
|
12
|Кр. Пэлас
|28
|7
|12
|9
|39-38
|33
|
13
|Брайтон
|28
|7
|12
|9
|26-34
|33
|
14
|Ньюкасл
|28
|7
|10
|11
|32-48
|31
|
15
|Брентфорд
|29
|8
|6
|15
|32-45
|30
|
16
|Лидс
|29
|6
|8
|15
|31-65
|26
|
17
|Эвертон
|26
|6
|4
|16
|28-47
|22
|
18
|Уотфорд
|29
|6
|4
|19
|29-55
|22
|
19
|Бернли
|27
|3
|12
|12
|22-38
|21
|
20
|Норвич
|29
|4
|5
|20
|18-63
|17
Результаты / календарь
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|12.03
|15:30
|
Брайтон – Ливерпуль
|0 : 2
|12.03
|18:00
|
Брентфорд – Бернли
|2 : 0
|12.03
|20:30
|
МЮ – Тоттенхэм
|3 : 2
|13.03
|17:00
|
Вест Хэм – Астон Вилла
|2 : 1
|13.03
|17:00
|
Лидс – Норвич
|2 : 1
|13.03
|17:00
|
Саутгемптон – Уотфорд
|1 : 2
|13.03
|17:00
|
Челси – Ньюкасл
|1 : 0
|13.03
|17:00
|
Эвертон – Вулверхэмптон
|0 : 1
|13.03
|19:30
|
Арсенал – Лестер
|2 : 0
|14.03
|23:00
|
Кр. Пэлас – Ман. Сити
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|20
|
|
Криштиану Роналду
Манчестер Юнайтед
|12
|
|
Диогу Жота
Ливерпуль
|12
|П
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|9
|
|
Трент Александр-Арнолд
Ливерпуль
|7
|
|
Рис Джеймс
Челси
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Эзри Конса
Астон Вилла
|22
|1
|3
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|16
|1
|6
|
|
Гранит Джака
Арсенал
|15
|1
|5
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