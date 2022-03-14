Томас Тухель прокомментировал свое будущее в «Челси»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился мнением по поводу своего будущего в лондонском клубе.

«Без сомнений, я останусь в «Челси» до конца сезона. Мы должны думать день за днем в этой ситуации. У нас есть четкое представление: клуб находится на продаже, когда продажа состоится, все будет спокойнее. Дополнительной информации у меня нет», — цитирует Тухеля TMW.

Команда Томаса Тухеля с 59 очками занимает третье место в турнирной таблице АПЛ. 16 марта «Челси» сыграет с «Лиллем» в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов.