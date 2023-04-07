«Арсенал» интересуется полузащитником Кекчю из «Фейеноорда»

«Арсенал» возобновил интерес к полузащитнику «Фейеноорда» Оркуну Кекчю.

По данным Daily Express, английский клуб может приобрести 22-летнего игрока этим летом после того, как наблюдал за ним еще в 2020 году. Сам полузащитник готов сменить команду в летнее трансферное окно.

Кекчю забил 12 голов и отдал 3 голевые передачи в 37 матчах «Фейеноорда» во всех соревнованиях в этом сезоне и является капитаном команды.

Контракт игрока рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.