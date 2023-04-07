Гвардиола: «Арсенал» досрочно станет чемпионом, если «Сити» потеряет очки»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не исключает, что клуб станет чемпионом Англии.
«Если мы потеряем очки, «Арсенал» станет чемпионом досрочно. Если будем побеждать, побеждать и побеждать, мы можем стать чемпионами в конце сезона. Наша команда привыкла, это не проблема. Мы должны выигрывать свои матчи», — приводит слова Гвардиолы CityXtra.
«Манчестер Сити» идет на 2-м месте в турнирной таблице АПЛ, остовая от «Арсенала» на 8 очков.
8 апреля команда Гвардиолы сыграет с «Саутгемптоном» на выезде, а «Арсенал» 9 апреля примет «Ливерпуль».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|29
|23
|3
|3
|70-27
|72
|
2
|Ман. Сити
|28
|20
|4
|4
|71-26
|64
|
3
|Ньюкасл
|28
|14
|11
|3
|46-20
|53
|
4
|МЮ
|28
|16
|5
|7
|42-37
|53
|
5
|Тоттенхэм
|29
|15
|5
|9
|53-41
|50
|
6
|Брайтон
|27
|13
|7
|7
|51-34
|46
|
7
|Астон Вилла
|29
|13
|5
|11
|39-40
|44
|
8
|Ливерпуль
|28
|12
|7
|9
|48-33
|43
|
9
|Брентфорд
|29
|10
|13
|6
|46-38
|43
|
10
|Фулхэм
|28
|11
|6
|11
|39-39
|39
|
11
|Челси
|29
|10
|9
|10
|29-30
|39
|
12
|Кр. Пэлас
|29
|7
|9
|13
|24-39
|30
|
13
|Лидс
|29
|7
|8
|14
|38-49
|29
|
14
|Вулверхэмптон
|29
|7
|7
|15
|23-42
|28
|
15
|Вест Хэм
|28
|7
|6
|15
|26-39
|27
|
16
|Эвертон
|29
|6
|9
|14
|23-41
|27
|
17
|Нот. Форест
|29
|6
|9
|14
|24-52
|27
|
18
|Борнмут
|29
|7
|6
|16
|27-57
|27
|
19
|Лестер
|29
|7
|4
|18
|40-51
|25
|
20
|Саутгемптон
|29
|6
|5
|18
|23-47
|23
|8.04
|14:30
|
МЮ – Эвертон
|- : -
|8.04
|17:00
|
Астон Вилла – Нот. Форест
|- : -
|8.04
|17:00
|
Брентфорд – Ньюкасл
|- : -
|8.04
|17:00
|
Фулхэм – Вест Хэм
|- : -
|8.04
|17:00
|
Лестер – Борнмут
|- : -
|8.04
|17:00
|
Тоттенхэм – Брайтон
|- : -
|8.04
|17:00
|
Вулверхэмптон – Челси
|- : -
|8.04
|19:30
|
Саутгемптон – Ман. Сити
|- : -
|9.04
|16:00
|
Лидс – Кр. Пэлас
|- : -
|9.04
|18:30
|
Ливерпуль – Арсенал
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|28
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|22
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|17
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|13
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|10
|
|
Леандро Троссар
Брайтон, Арсенал
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Каземиру
Манчестер Юнайтед
|19
|2
|5
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|27
|1
|9
|
|
Абдулай Дукуре
Эвертон
|19
|1
|5