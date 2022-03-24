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Сегодня, 17:52

Филип Уремович перешел в английский «Шеффилд Юнайтед». Ранее он приостановил контракт с «Рубином»

Капитан «Рубина» перешел в английский «Шеффилд Юнайтед»
Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Филип Уремович.
Фото ФК «Шеффилд Юнайтед».

Приостановивший контракт с «Рубином» защитник Филип Уремович перешел в английский «Шеффилд Юнайтед», сообщает сайт клуба.

Зимой интерес к игроку проявляла немецкая «Герта», предлагавшая «Рубину» 3,5 миллиона евро за права на защитника.

В текущем сезоне 25-летний хорватский футболист провел 21 матч за казанскую команду и не отметился результативными действиями.

Ранее ФИФА разрешила легионерам РПЛ приостановить контракты с клубами в одностороннем порядке до конца сезона.

ФК Рубин (Казань)
ФК Шеффилд Юнайтед
Филип Уремович
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 Челси 28 17 8 3 57-19 59
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 Арсенал 28 17 3 8 44-31 54
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 Тоттенхэм 29 16 3 10 47-36 51
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 МЮ 29 14 8 7 48-40 50
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 Вест Хэм 30 14 6 10 49-39 48
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 Бернли 27 3 12 12 22-38 21
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 - : -
18.12 20:30
Лидс – Арсенал
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Ньюкасл – Ман. Сити
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Тоттенхэм – Ливерпуль
 2 : 2
11.01 22:45
Саутгемптон – Брентфорд
 4 : 1
12.01 22:45
Вест Хэм – Норвич
 2 : 0
15.02 23:15
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Диогу Жота

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Ливерпуль

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Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

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П
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Манчестер Юнайтед

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Эндрю Робертсон

Эндрю Робертсон

Ливерпуль

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Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

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И К Ж
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Астон Вилла

 23 1 3
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