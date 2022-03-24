Филип Уремович перешел в английский «Шеффилд Юнайтед». Ранее он приостановил контракт с «Рубином»

Приостановивший контракт с «Рубином» защитник Филип Уремович перешел в английский «Шеффилд Юнайтед», сообщает сайт клуба.

Зимой интерес к игроку проявляла немецкая «Герта», предлагавшая «Рубину» 3,5 миллиона евро за права на защитника.

В текущем сезоне 25-летний хорватский футболист провел 21 матч за казанскую команду и не отметился результативными действиями.

Ранее ФИФА разрешила легионерам РПЛ приостановить контракты с клубами в одностороннем порядке до конца сезона.