Арсен Венгер: «Неважно, что решат в Англии, все равно «Ливерпуль» для всех будет чемпионом»

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер выразил мнение о том, что «Ливерпуль» будет считаться чемпионом Англии в сезоне-2019/20, даже если он не будет доигран из-за пандемии коронавируса.

— Юрген Клопп проделал невероятную работу, — приводит talkSPORT слова Венгера. — К тому же, «Ливерпуль» ждал титула 30 лет. Отрыв от «Ман Сити», идущего вторым, 25 очков! Он просто гигантский. Неважно, что решат в Англии, я думаю, что все считают «Ливерпуль» чемпионом.

После 29 туров прерванного из-за пандемии чемпионата Англии-2019/20 «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу с 82 очками. На втором месте — «Манчестер Сити» с 57 очками.