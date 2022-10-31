Ареола считает, что «Вест Хэму» не повезло в матче с «МЮ»

Вратарь «Вест Хэма» Альфонс Ареола прокомментировал поражение команды в матче 14-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (0:1).

«Я думаю, мы заслужили большего, чем этот результат. У нас было много возможностей в конце, но Де Хеа сделал сейвы. Он всегда был лучшим вратарем, и в этом матче выполнил свою работу за «Манчестер Юнайтед». Мы начали больше контролировать мяч во втором тайме и старались изо всех сил, но нам не повезло», — цитирует вратаря пресс-служба официального сайта клуба.

На данный момент «Вест Хэм» с 14 очками занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. «МЮ», набрав 23 очка, расположился на 5-й позиции.