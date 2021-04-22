Бывший главный тренер сборной Германии и «Баварии» Юрген Клинсманн допустил, что может возглавить «Тоттенхэм».

«В этой жизни возможно все. Я никогда не думал, что буду главным тренером сборной Германии на чемпионате мира. Не думал, что буду работать в сборной США или «Баварии». Через пару месяцев посмотрим, кто в итоге возглавит «Тоттенхэм», — приводит Goal слова Клинсманна.

Клинсманн выступал за «Тоттенхэм» в качестве футболиста с 1994 по 1995 год.

19 апреля «Тоттенхэм» отправил Жозе Моуринью в отставку с поста главного тренера команды.