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Клинсманн допустил, что может возглавить «Тоттенхэм»

17:27
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Бывший главный тренер сборной Германии и «Баварии» Юрген Клинсманн допустил, что может возглавить «Тоттенхэм».

«В этой жизни возможно все. Я никогда не думал, что буду главным тренером сборной Германии на чемпионате мира. Не думал, что буду работать в сборной США или «Баварии». Через пару месяцев посмотрим, кто в итоге возглавит «Тоттенхэм», — приводит Goal слова Клинсманна.

Клинсманн выступал за «Тоттенхэм» в качестве футболиста с 1994 по 1995 год.

19 апреля «Тоттенхэм» отправил Жозе Моуринью в отставку с поста главного тренера команды.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/anything-is-possible-klinsmann-reacts-to-talk-of-succeeding/j3lvbtd5k1ty14myacrzsjinp

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