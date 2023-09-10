«Манчестер Юнайтед» отстранил Антони от тренировок из-за обвинений в насилии

«Манчестер Юнайтед» объявил о том, что нападающий команды Антони временно отстранен от тренировок с командой.

В адрес 23-летнего бразильца со стороны нескольких девушек поступил ряд обвинений в насилии. Студентка юридического факультета Райсса де Фрейтас заявила, что в мае прошлого года футболист напал на нее в одном из ночных клубов, а банкирша Ингрид Лана утверждает, что игрок пытался ее изнасиловать, а также толкнул ее в стену. Помимо этого, бывшая девушка форварда Габриэлла Каваллин сообщила, что тот ударил ее в грудь, из-за чего сместил ее силиконовый имплант.

Сам игрок отрицает свою вину.

«Мы приняли решение о том, что возвращение Антони в команду задержится до появления новой информации, связанной с обвинениями в его адрес. Наш клуб осуждает любые проявления жестокости и насилия», — говорится в заявлении на официальном сайте «красных дьяволов».

Сам Антони также выступил с заявлением в соцсетях.

«Мы с клубом договорились, что я временно буду отсутствовать, пока идет разбирательство по обвинениям в мой адрес. Я хочу вновь заявить о том, что я невиновен в том, в чем меня обвиняют, и я полностью готов сотрудничать с правоохранительными органами», — написал футболист.

Антони выступает за «Манчестер Юнайтед» с августа 2022 года. В сезоне-2023/24 форвард принял участие в 4 матчах команды и не отличился результативными действиями.