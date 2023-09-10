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Сегодня, 15:20

«Манчестер Юнайтед» отстранил Антони от тренировок из-за обвинений в насилии

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Антони.
Фото Reuters

«Манчестер Юнайтед» объявил о том, что нападающий команды Антони временно отстранен от тренировок с командой.

В адрес 23-летнего бразильца со стороны нескольких девушек поступил ряд обвинений в насилии. Студентка юридического факультета Райсса де Фрейтас заявила, что в мае прошлого года футболист напал на нее в одном из ночных клубов, а банкирша Ингрид Лана утверждает, что игрок пытался ее изнасиловать, а также толкнул ее в стену. Помимо этого, бывшая девушка форварда Габриэлла Каваллин сообщила, что тот ударил ее в грудь, из-за чего сместил ее силиконовый имплант.

Сам игрок отрицает свою вину.

«Мы приняли решение о том, что возвращение Антони в команду задержится до появления новой информации, связанной с обвинениями в его адрес. Наш клуб осуждает любые проявления жестокости и насилия», — говорится в заявлении на официальном сайте «красных дьяволов».

Сам Антони также выступил с заявлением в соцсетях.

«Мы с клубом договорились, что я временно буду отсутствовать, пока идет разбирательство по обвинениям в мой адрес. Я хочу вновь заявить о том, что я невиновен в том, в чем меня обвиняют, и я полностью готов сотрудничать с правоохранительными органами», — написал футболист.

Антони выступает за «Манчестер Юнайтед» с августа 2022 года. В сезоне-2023/24 форвард принял участие в 4 матчах команды и не отличился результативными действиями.

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 4 4 0 0 11-2 12
2
 Тоттенхэм 4 3 1 0 11-4 10
3
 Ливерпуль 4 3 1 0 9-3 10
4
 Вест Хэм 4 3 1 0 9-4 10
5
 Арсенал 4 3 1 0 8-4 10
6
 Брайтон 4 3 0 1 12-6 9
7
 Кр. Пэлас 4 2 1 1 5-4 7
8
 Брентфорд 4 1 3 0 8-5 6
9
 Нот. Форест 4 2 0 2 6-6 6
10
 Астон Вилла 4 2 0 2 8-9 6
11
 МЮ 4 2 0 2 5-7 6
12
 Челси 4 1 1 2 5-5 4
13
 Фулхэм 4 1 1 2 4-10 4
14
 Ньюкасл 4 1 0 3 7-7 3
15
 Вулверхэмптон 4 1 0 3 4-8 3
16
 Борнмут 4 0 2 2 4-8 2
17
 Шеффилд Юн. 4 0 1 3 4-7 1
18
 Эвертон 4 0 1 3 2-8 1
19
 Лутон Таун 3 0 0 3 2-9 0
20
 Бернли 3 0 0 3 3-11 0
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16.09 14:30
Вулверхэмптон – Ливерпуль
 - : -
16.09 17:00
Астон Вилла – Кр. Пэлас
 - : -
16.09 17:00
Фулхэм – Лутон Таун
 - : -
16.09 17:00
МЮ – Брайтон
 - : -
16.09 17:00
Тоттенхэм – Шеффилд Юн.
 - : -
16.09 17:00
Вест Хэм – Ман. Сити
 - : -
16.09 19:30
Эвертон – Арсенал
 - : -
17.09 16:00
Борнмут – Челси
 - : -
17.09 18:30
Ньюкасл – Брентфорд
 - : -
18.09 21:45
Нот. Форест – Бернли
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Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 6
Эван Фергюсон

Эван Фергюсон

Брайтон

 4
Брайан Мбеумо

Брайан Мбеумо

Брентфорд

 4
П
Джеймс Уорд-Проуз

Джеймс Уорд-Проуз

Вест Хэм Юнайтед

 3
Каору Митома

Каору Митома

Брайтон

 3
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 3
И К Ж
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 4 1 1
Анасс Зарури

Анасс Зарури

Бернли

 1 1 0
Виргил ван Дейк

Виргил ван Дейк

Ливерпуль

 3 1 0
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