В «Манчестер Юнайтед» сомневаются, что Санчо сможет играть за команду под руководством Тен Хага

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо рискует потерять игровую практику после публичных комментариев о главном тренере команды Эрике тен Хаге, сообщает The Telegraph.

По информации источника, Тег Хаг, который считается ярым сторонником дисциплины, негативно отнесся к действиями 23-летнего англичанина. Кроме того, он разочарован словами игрока, поскольку считает, что серьезно помог Санчо набрать форму в прошлом сезоне.

Ранее Тен Хаг объяснил слабой работой на тренировках отсутствие Санчо в заявке на игру с «Арсеналом» (1:3) в 4-м туре АПЛ. В ответ футболист обвинил тренера во лжи.

Позже появилась информация, что партнеры Санчо по команде не поддержали его в конфликте с главным тренером манкунианцев.