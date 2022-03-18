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Сегодня, 00:51

«Эвертон» в меньшинстве вырвал победу у «Ньюкасла»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
17 марта. «Эвертон» — «Ньюкасл» — 1:0.
Фото Twitter

«Эвертон» обыграл «Ньюкасл» в перенесенном матче 20-го тура чемпионата Англии — 1:0. Игра прошла в Ливерпуле. «Ириски» прервали неудачную серию из четырех поражений.

На 83-й минуте встречи «Эвертон» остался в меньшинстве. Полузащитник Аллан получил красную карточку.

Победный гол на 9-й добавленной минуте забил нападающий Алекс Ивоби с передачи Доминика Кальверта-Льюина.

«Ньюкасл» с 31 очком занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ. «Эвертон» идет на 17-й строчке, набрав 25 очков.

Англия. Премьер-лига. 20-й тур
17 мар, 22:45. Goodison Park (Ливерпуль)
Эвертон
1:0
Ньюкасл Юнайтед
Голы
Ивоби, 90+9 (1:0)
Эвертон
Бегович Холгейт Кин Годфри Коулман Аллан Дукуре Ришарлисон (Андре Гомеш, 87) Грэй (Калверт-Льюин, 76) Ивоби Гордон (Таунсенд, 90+15)
Ньюкасл Юнайтед
Дубравка Шер Таргетт Крафт (Манкильо, 90+3) Берн Альмирон (Сен-Максимен, 71) Уиллок Гимарайнс Жоэлинтон Вуд Фрэйзер (Мерфи, 85)
Предупреждения
Ришарлисон 64’, Гордон 76’  -  Крафт 76’
Удаления
Аллан 83’
Судьи
Поусон (Англия)

Футбол
ФК Ньюкасл Юнайтед
ФК Эвертон
1
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Матч АПЛ «Эвертон» — «Ньюкасл» был прерван из-за активиста, который приковал себя к штанге
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 29 22 4 3 68-18 70
2
 Ливерпуль 29 21 6 2 75-20 69
3
 Челси 28 17 8 3 57-19 59
4
 Арсенал 27 16 3 8 43-31 51
5
 МЮ 29 14 8 7 48-40 50
6
 Тоттенхэм 28 15 3 10 44-35 48
7
 Вест Хэм 29 14 6 9 48-36 48
8
 Вулверхэмптон 29 14 4 11 29-23 46
9
 Астон Вилла 28 11 3 14 41-39 36
10
 Саутгемптон 29 8 11 10 36-45 35
11
 Кр. Пэлас 29 7 13 9 39-38 34
12
 Лестер 26 9 6 11 40-45 33
13
 Брайтон 29 7 12 10 26-36 33
14
 Ньюкасл 29 7 10 12 32-49 31
15
 Брентфорд 29 8 6 15 32-45 30
16
 Лидс 29 6 8 15 31-65 26
17
 Эвертон 27 7 4 16 29-47 25
18
 Уотфорд 29 6 4 19 29-55 22
19
 Бернли 27 3 12 12 22-38 21
20
 Норвич 29 4 5 20 18-63 17
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38 тур
18.12 00:00
Астон Вилла – Бернли
 - : -
18.12 20:30
Лидс – Арсенал
 1 : 4
19.12 17:00
Вулверхэмптон – Челси
 0 : 0
19.12 17:15
Ньюкасл – Ман. Сити
 0 : 4
19.12 19:30
Тоттенхэм – Ливерпуль
 2 : 2
11.01 22:45
Саутгемптон – Брентфорд
 4 : 1
12.01 22:45
Вест Хэм – Норвич
 2 : 0
15.02 23:15
МЮ – Брайтон
 2 : 0
23.02 22:30
Уотфорд – Кр. Пэлас
 1 : 4
20.04 21:45
Эвертон – Лестер
 - : -
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Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 20
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 13
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

 12
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Эндрю Робертсон

Эндрю Робертсон

Ливерпуль

 7
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 7
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 22 1 3
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 16 1 6
Маркес Лоурейру Аллан

Маркес Лоурейру Аллан

Эвертон

 23 1 6
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