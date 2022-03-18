«Эвертон» в меньшинстве вырвал победу у «Ньюкасла»
«Эвертон» обыграл «Ньюкасл» в перенесенном матче 20-го тура чемпионата Англии — 1:0. Игра прошла в Ливерпуле. «Ириски» прервали неудачную серию из четырех поражений.
На 83-й минуте встречи «Эвертон» остался в меньшинстве. Полузащитник Аллан получил красную карточку.
Победный гол на 9-й добавленной минуте забил нападающий Алекс Ивоби с передачи Доминика Кальверта-Льюина.
«Ньюкасл» с 31 очком занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ. «Эвертон» идет на 17-й строчке, набрав 25 очков.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|29
|22
|4
|3
|68-18
|70
|
2
|Ливерпуль
|29
|21
|6
|2
|75-20
|69
|
3
|Челси
|28
|17
|8
|3
|57-19
|59
|
4
|Арсенал
|27
|16
|3
|8
|43-31
|51
|
5
|МЮ
|29
|14
|8
|7
|48-40
|50
|
6
|Тоттенхэм
|28
|15
|3
|10
|44-35
|48
|
7
|Вест Хэм
|29
|14
|6
|9
|48-36
|48
|
8
|Вулверхэмптон
|29
|14
|4
|11
|29-23
|46
|
9
|Астон Вилла
|28
|11
|3
|14
|41-39
|36
|
10
|Саутгемптон
|29
|8
|11
|10
|36-45
|35
|
11
|Кр. Пэлас
|29
|7
|13
|9
|39-38
|34
|
12
|Лестер
|26
|9
|6
|11
|40-45
|33
|
13
|Брайтон
|29
|7
|12
|10
|26-36
|33
|
14
|Ньюкасл
|29
|7
|10
|12
|32-49
|31
|
15
|Брентфорд
|29
|8
|6
|15
|32-45
|30
|
16
|Лидс
|29
|6
|8
|15
|31-65
|26
|
17
|Эвертон
|27
|7
|4
|16
|29-47
|25
|
18
|Уотфорд
|29
|6
|4
|19
|29-55
|22
|
19
|Бернли
|27
|3
|12
|12
|22-38
|21
|
20
|Норвич
|29
|4
|5
|20
|18-63
|17
Результаты / календарь
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|18.12
|00:00
|
Астон Вилла – Бернли
|- : -
|18.12
|20:30
|
Лидс – Арсенал
|1 : 4
|19.12
|17:00
|
Вулверхэмптон – Челси
|0 : 0
|19.12
|17:15
|
Ньюкасл – Ман. Сити
|0 : 4
|19.12
|19:30
|
Тоттенхэм – Ливерпуль
|2 : 2
|11.01
|22:45
|
Саутгемптон – Брентфорд
|4 : 1
|12.01
|22:45
|
Вест Хэм – Норвич
|2 : 0
|15.02
|23:15
|
МЮ – Брайтон
|2 : 0
|23.02
|22:30
|
Уотфорд – Кр. Пэлас
|1 : 4
|20.04
|21:45
|
Эвертон – Лестер
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|20
|
|
Диогу Жота
Ливерпуль
|13
|
|
Криштиану Роналду
Манчестер Юнайтед
|12
|П
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|9
|
|
Эндрю Робертсон
Ливерпуль
|7
|
|
Трент Александр-Арнолд
Ливерпуль
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Эзри Конса
Астон Вилла
|22
|1
|3
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|16
|1
|6
|
|
Маркес Лоурейру Аллан
Эвертон
|23
|1
|6
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