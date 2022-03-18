«Эвертон» в меньшинстве вырвал победу у «Ньюкасла»

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«Эвертон» обыграл «Ньюкасл» в перенесенном матче 20-го тура чемпионата Англии — 1:0. Игра прошла в Ливерпуле. «Ириски» прервали неудачную серию из четырех поражений.

На 83-й минуте встречи «Эвертон» остался в меньшинстве. Полузащитник Аллан получил красную карточку.

Победный гол на 9-й добавленной минуте забил нападающий Алекс Ивоби с передачи Доминика Кальверта-Льюина.

«Ньюкасл» с 31 очком занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ. «Эвертон» идет на 17-й строчке, набрав 25 очков.