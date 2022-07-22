«Хаддерсфилд» вновь арендовал Анджорина у «Челси»

Полузащитник «Челси» Тино Анджорин перешел в «Хаддерсфилд», сообщается на официальном сайте клуба.

Арендное соглашение с 20-летним англичанином рассчитано до конца сезона-2022/23. Он уже выступал за «Хаддерсфилд» с января 2022 года.

Ранее Анджорин был арендован «Локомотивом» с сентября 2021 по январь 2022 года.

В минувшем сезоне Анджорин провел 9 матчей за «Локомотив», в которых забил один гол. Также на его счету гол в 8 играх за «Хаддерсфилд».