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Сегодня, 15:00

«Хаддерсфилд» вновь арендовал Анджорина у «Челси»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в
Тино Анджорин.
Фото ФК «Хаддерсфилд»

Полузащитник «Челси» Тино Анджорин перешел в «Хаддерсфилд», сообщается на официальном сайте клуба.

Арендное соглашение с 20-летним англичанином рассчитано до конца сезона-2022/23. Он уже выступал за «Хаддерсфилд» с января 2022 года.

Ранее Анджорин был арендован «Локомотивом» с сентября 2021 по январь 2022 года.

В минувшем сезоне Анджорин провел 9 матчей за «Локомотив», в которых забил один гол. Также на его счету гол в 8 играх за «Хаддерсфилд».

ФК Хаддерсфилд Таун
ФК Челси
Фаустино Анджорин
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