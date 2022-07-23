«Стоук Сити» купил Гейла у «Ньюкасла»

Нападающий Дуайт Гейл перешел из «Ньюкасла» в «Стоук Сити». Контракт с 32-летним англичанином подписан на два года.

«Я очень рад оказаться здесь, и не могу дождаться, чтобы стартовать прямо сейчас. Было несколько команд, которые были заинтересованы, но для меня было важно найти подходящий для меня клуб. После разговора с тренерами я услышал все, что хотел услышать», — отметил Гейл.

В прошлом сезоне Гейл сыграл всего в 9 матчах во всех турнирах, но результативными действиями не отметился. На его счету одна желтая карточка.