Аршавин: «Выступать за «Арсенал» было тяжелее, чем общаться с Путиным»

Бывший футболист «Зенита» и «Арсенала» Андрей Аршавин рассказал, почему обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой создать аналог игрового футбольного симулятора в России.

«Мне сказали, что есть такая проблема и ее нужно решить, поэтому спросил у президента про российский аналог FIFA. Надеюсь, он поможет. Волнительно ли было обращаться с президенту? За «Арсенал» я выступал четыре года. С президентом общался четыре минуты, поэтому выступать за «Арсенал» было тяжелее», — приводит слова Аршавина Metaratings.ru.

Россиянин выступал за «Арсенал» с 2009 по 2013 год с перерывом на аренду в «Зенит». Аршавин провел 105 матчей в АПЛ, в которых забил 23 гола.