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Аллегри хочет вернуться к работе, им интересуются «ПСЖ» и «МЮ»

09:19
Массимилиано Аллегри. Фото essentiallysports.com.
Массимилиано Аллегри. Фото essentiallysports.com.
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Бывший тренер «Ювентуса» и «Милана» Массимилиано Аллегри готов вернуться к работе после годичного перерыва, сообщают итальянские СМИ. Он покинул «Юве» в конце прошлого сезона.

По данным La Gazzetta dello Sport, специалист предпочел бы остаться в Италии, чтобы жить на родине вместе со своей семьей. Однако на данный момент маловероятно, что он найдет устраивающий его вариант в серии А.

На тренера претендует «Манчестер Юнайтед». Главный тренер «МЮ» Уле Гуннар Сульшер может быть уволен, если команда не попадет в Лигу чемпионов. При этом, по данным La Stampa, 52-летний итальянец также может сменить Томаса Тухеля на посту главного тренера «ПСЖ».

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