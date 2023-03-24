Алексис Санчес вспомнил о своей игре за «Манчестер Юнайтед»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес рассказал, что не жалеет о переходе в английский клуб зимой 2018 года. На данный момент футболист играет за «Марсель».

«Не жалею, что перешел в «Манчестер Юнайтед». В жизни всякое случается, но у всего есть своя причина. В том сезоне мне лучше было бы перейти в «Манчестер Сити». Там бы я точно выиграл Лигу чемпионов к сегодняшнему дню. Я бы кое-чего добился в финале», — цитирует Санчеса Sport Witness.

В активе 34-летнего чилийца 12 голов и результативная передача в нынешнем розыгрыше лиги 1.