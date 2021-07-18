Албанец Броя продлил контракт с «Челси»

Нападающий Армандо Броя подписал новый контракт с «Челси», сообщает 18 июля официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано до 2026 года.

20-летний албанец в прошлом сезоне выступал на правах аренды за «Витесс». Он провел за команду 34 матча и забил 11 мячей при трех голевых передачах.

Transfermarkt оценивает игрока в три миллиона евро.