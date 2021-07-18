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Грилиш может не решиться на переход в «Манчестер Сити»

18:36
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Будущее полузащитника «Астон Виллы» Джека Грилиша остается неопределенным.

25-летнего англичанина хочет подписать «Манчестер Сити» и готов заплатить около 100 миллионов фунтов стерлингов, но игрок не уверен в правильности такого шага, сообщает talkSPORT.

Источник, близкий к окружению Грилиша, сообщил, что у футболиста есть сомнения.

Кроме того, Грилиш может продлить контракт с «Астон Виллой», несмотря на то, что действующее соглашение рассчитано до 2025 года.

Полузащитник находится в системе бирмингемского клуба с шести лет.

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Иван Шитик все материалы автора

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