«Аль-Иттихад» готовит рекордное предложение «Ливерпулю» по Салаху

«Аль-Иттихад» намерен подписать нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, сообщает журналист Руди Галетти.

По информации источника, саудовский клуб готов заплатить за 31-летнего игрока более 90 миллионов евро. Руководство «Аль-Иттихада» считает, что такая сумма может изменить позицию главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа, который не хочет расставания с египтянином.

Если английский клуб примет это предложение, то трансфер станет самым дорогим в истории саудовской лиги (без учета бонусов).

Ранее сообщалось, что «Аль-Иттихад» предлагал Салаху двухлетний контракт на 180 миллионов евро.

В текущем сезоне Салах сыграл за «Ливерпуль» 2 матча, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Его контракт с мерсисайдцами истекает летом 2025 года. Портал Tramsfermarkt оценивает стоимость игрока в 65 миллионов евро.