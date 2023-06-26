Артета заявил, что не собирается возглавлять «ПСЖ»
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета отреагировал на слухи об интересе к нему со стороны «ПСЖ».
«Я счастлив в «Арсенале». Чувствую, что меня любят и ценят владельцы клуба. Мне еще предстоит сделать много дел с этой командой. Я всем доволен и очень благодарен клубу», — приводит Marca слова Артеты.
17 июня появилась информация о том, что советник «ПСЖ» Луиш Кампуш предложил Артете возглавить парижский клуб.
Артета тренирует «Арсенал» с декабря 2019 года. В сезоне-2022/23 команда под руководством 41-летнего испанца заняла второе место в АПЛ.
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|Ман. Сити
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2
|Арсенал
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|0
|0-0
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3
|МЮ
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|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Брайтон
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7
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8
|Тоттенхэм
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9
|Брентфорд
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|0-0
|0
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10
|Фулхэм
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|0
|0-0
|0
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11
|Кр. Пэлас
|0
|0
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|0
|0-0
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12
|Челси
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Шеффилд Юн.
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Лутон Таун
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|11.08
|00:00
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Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
|00:00
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Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|12.08
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Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
|00:00
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Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|00:00
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Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
|00:00
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Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
|12.08
|00:00
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Ньюкасл – Астон Вилла
|- : -
|13.08
|00:00
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Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|13.08
|00:00
|
Челси – Ливерпуль
|- : -
|14.08
|00:00
|
МЮ – Вулверхэмптон
|- : -
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