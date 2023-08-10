«Аль-Ахли» предложил «Ливерпулю» 12 миллионов евро за Тьяго
Полузащитник «Ливерпуля» Тьяго Алькантара может перейти в «Аль-Ахли», сообщает L'Equipe.
По информации источника, саудовский клуб предложил «красным» за 32-летнего игрока 12 миллионов евро.
Если переход испанца состоится, то он станет четвертым игроком «Ливерпуля», переехавшим в Саудовскую Аравию этим летом. Ранее это сделали Фабиньо («Аль-Иттихад»), Джордан Хендерсон («Аль-Иттифак») и Роберто Фирмино («Аль-Ахли»).
В сезоне-2022/23 Алькантара сыграл 28 матчей за «Ливерпуль» и отдал 1 голевую передачу. Его контракт рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивет стоимость игрока в 15 миллионов евро.
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|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Бернли
|0
|0
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19
|Шеффилд Юн.
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|11.08
|22:00
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Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
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Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|12.08
|17:00
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Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
|17:00
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Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|17:00
|
Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
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|12.08
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Ньюкасл – Астон Вилла
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|16:00
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Брентфорд – Тоттенхэм
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Челси – Ливерпуль
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МЮ – Вулверхэмптон
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