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10 августа, 23:56

«Аль-Ахли» предложил «Ливерпулю» 12 миллионов евро за Тьяго

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Ливерпуля» Тьяго Алькантара может перейти в «Аль-Ахли», сообщает L'Equipe.

По информации источника, саудовский клуб предложил «красным» за 32-летнего игрока 12 миллионов евро.

Если переход испанца состоится, то он станет четвертым игроком «Ливерпуля», переехавшим в Саудовскую Аравию этим летом. Ранее это сделали Фабиньо («Аль-Иттихад»), Джордан Хендерсон («Аль-Иттифак») и Роберто Фирмино («Аль-Ахли»).

В сезоне-2022/23 Алькантара сыграл 28 матчей за «Ливерпуль» и отдал 1 голевую передачу. Его контракт рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивет стоимость игрока в 15 миллионов евро.

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Тьяго Алькантара
ФК Аль-Ахли (Джидда)
ФК Ливерпуль
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