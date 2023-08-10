«МЮ» принял предложение «Фенербахче» по трансферу Фреда за 15 миллионов евро
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред станет игроком «Фенербахче».
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, «МЮ» согласился продать 30-летнего бразильца турецкому клубу за 15 миллионов евро. Стороны устно согласовали трансфер, а Фред договорился о контракте. Вскоре он пройдет медосмотр.
Фред выступает за «МЮ» с 2018 года. В прошлом сезоне он провел 56 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 6 результативных передач. Контракт рассчитан до лета 2024 года.
Источник: Фабрицио Романо
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Брайтон – Лутон Таун
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