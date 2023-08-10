«МЮ» принял предложение «Фенербахче» по трансферу Фреда за 15 миллионов евро

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред станет игроком «Фенербахче».

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, «МЮ» согласился продать 30-летнего бразильца турецкому клубу за 15 миллионов евро. Стороны устно согласовали трансфер, а Фред договорился о контракте. Вскоре он пройдет медосмотр.

Фред выступает за «МЮ» с 2018 года. В прошлом сезоне он провел 56 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 6 результативных передач. Контракт рассчитан до лета 2024 года.