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Сегодня, 00:57

Эмери подтвердил интерес «Астон Виллы» к Дзаньоло

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Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери рассказал, что полузащитник «Галатасарая» Николо Дзаньоло входит в список интересов английского клуба.

«Николо — один из тех, кто в нашем списке интересов, но также есть и другие игроки, которые могут прийти. Сейчас не на 100 процентов ясно, кто присоединится к команде», — приводит в Twitter слова Эмери журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что «Зенит» ведет переговоры по 24-летнему итальянцу, но агент игрока опроверг эту информацию.

Дзаньоло перешел в «Галатасарай» в феврале 2023 года. Действующий контракт футболиста рассчитан до лета 2027 года.

Футбол
ФК Астон Вилла
ФК Галатасарай
Николо Дзаньоло
Унаи Эмери
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