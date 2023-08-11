Эмери подтвердил интерес «Астон Виллы» к Дзаньоло

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери рассказал, что полузащитник «Галатасарая» Николо Дзаньоло входит в список интересов английского клуба.

«Николо — один из тех, кто в нашем списке интересов, но также есть и другие игроки, которые могут прийти. Сейчас не на 100 процентов ясно, кто присоединится к команде», — приводит в Twitter слова Эмери журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что «Зенит» ведет переговоры по 24-летнему итальянцу, но агент игрока опроверг эту информацию.

Дзаньоло перешел в «Галатасарай» в феврале 2023 года. Действующий контракт футболиста рассчитан до лета 2027 года.