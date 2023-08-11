Эмери подтвердил интерес «Астон Виллы» к Дзаньоло
Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери рассказал, что полузащитник «Галатасарая» Николо Дзаньоло входит в список интересов английского клуба.
«Николо — один из тех, кто в нашем списке интересов, но также есть и другие игроки, которые могут прийти. Сейчас не на 100 процентов ясно, кто присоединится к команде», — приводит в Twitter слова Эмери журналист Фабрицио Романо.
Ранее сообщалось, что «Зенит» ведет переговоры по 24-летнему итальянцу, но агент игрока опроверг эту информацию.
Дзаньоло перешел в «Галатасарай» в феврале 2023 года. Действующий контракт футболиста рассчитан до лета 2027 года.
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16
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17
|Эвертон
|0
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|0
|0
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18
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|11.08
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Бернли – Ман. Сити
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Арсенал – Нот. Форест
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Борнмут – Вест Хэм
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Брайтон – Лутон Таун
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|12.08
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Эвертон – Фулхэм
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Челси – Ливерпуль
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