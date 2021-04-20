Акции «Манчестер Юнайтед» и «Ювентуса» дешевеют на фоне новостей о выходе клубов из Суперлиги

Сегодня, 20 апреля, акции «Манчестер Юнайтед» подешевели более чем на 6%. Инвесторы продают акции «красных дьяволов» на фоне новостей о выходе клуба из состава участников Суперлиги и ухода Эда Вудворда с поста председателя правления «Манчестер Юнайтед». Вчера, 19 апреля, акции «МЮ» подорожали на 11%.

Те же самые финансовые проблемы испытывает «Ювентус». Вчера, по данным миланской биржи, акции итальянской команды подорожали на 15%. Сегодня же стоимость акций упала на 4,23%.

20 апреля стало известно, что клубы проводят собрание, где обсуждают отмену Суперлиги.

Ранее появилась информация, что «Челси», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Арсенал» готовят документы, чтобы покинуть новый турнир. Позже «Атлетико» и «Барселона» также покинули состав участников Суперлиги.