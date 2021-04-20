Источник: компания FSG намерена продать «Ливерпуль» после отмены проекта Суперлиги

Компания Fenway Sports Group выставила на продажу футбольный клуб «Ливерпуль» после отмены проекта Суперлиги, сообщает indykaila News в Twitter.

20 апреля стало известно, что клубы проводят собрание, где обсуждают отмену турнира.

Ранее появилась информация, что «Челси», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Арсенал» готовят документы, чтобы покинуть новый турнир. Позже «Атлетико» и «Барселона» также покинули состав участников Суперлиги.