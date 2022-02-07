Агуэро высказался о переходе Альвареса в «Манчестер Сити»

Бывший нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро высказался по поводу трансфера форварда Хулиана Альвареса в стан горожан из «Ривер Плейт».

«Он очень хорош на самом деле. Он мне нравится, посмотрим, на какой позиции они собираются его использовать. Мне кажется, у него должна быть более свободная роль на поле. Это неутомимый футболист», — цитирует Агуэро Twitter City Xtra.

Контракт 22-летнего игрока с «Ман Сити» рассчитан на 5,5 лет. До конца нынешнего сезона он будет выступать за «Ривер Плейт» на правах аренды.