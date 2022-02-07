Криштиану Роналду стал первым человеком, кто набрал 400 миллионов подписчиков в Instagram

Форвард «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым человеком, кому удалось набрать 400 миллионов подписчиков в Instagram.

Следом за 37-летним Роналду идет американская модель Кайли Дженнер. У нее — 309 миллионов подписчиков.

Аккаунт нападающего сборной Аргентины и «ПСЖ» Лионеля Месси насчитывает 306 миллионов подписчиков.

В текущем сезоне Роналду провел 24 матча за «МЮ», забил 14 голов и сделал три результативные передачи.

Ранее португальский футболист также выступал за «Ювентус», «Реал» и лиссабонский «Спортинг».